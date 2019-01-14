Снегопад в США спровоцировал транспортный коллапс - ВИДЕО

Снегопад парализовал работу десятков учреждений в США и спровоцировал транспортный коллапс. Снег идет уже несколько дней, есть погибшие. В Вашингтоне и окрестностях - более 230 ДТП менее чем за сутки. В Вирджинии введен режим ЧП, в понедельник отменили занятия в школах, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

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