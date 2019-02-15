Собака родилась со ртом в ухе - ВИДЕО

В американском штате Оклахома нашли собаку, родившуюся с дополнительным ртом, который находится у нее... в ухе. В нем имеются зубы, и он выделяют слюну. Хизер Эрнандес, владелица подобранной на улице собаки по кличке Тоад и по совместительству хозяйка приюта для животных, говорит, что, не считая этой странности, ее питомец - совершенно нормальное, любящее животное, которое очень любит сидеть на хозяйских коленях. Хотя поначалу, как пишет Daily Star, собака была несколько агрессивной, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

"Сначала, когда ее в самом начале осматривал ветеринар, он решил, что у Тоад есть дополнительное ухо... Однако оказалось, что на самом деле у нее только одно ухо и два рта!", - говорит Хизер. Правда, принимать пищу своим вторым ртом Тоад не может.

По словам Хизер, собака также не очень хорошо видит и слышит, "так как у нее в голове все перепутано".

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