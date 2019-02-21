Компания Samsung представила новую флагманскую модель бренда Samsung Galaxy S10+.

Дисплей смартфона покрывает лицевую поверхность телефона полностью. Камеры смартфона встроены прямо в дисплей с помощью бесшовных технологий. Экран получит самое высокое качество цветопередачи среди всех смартфонов до этого благодаря технологии Dynamic Amoled, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Смартфон получит две камеры - фронтальную и на задней панели. Камера на задней панели телефона будет состоять из трех модулей:широкоугольный объектив разрешением 12 мегапикселей, ультраширокоугольный модуль для пейзажных снимков с разрешением 16 мегапикселей и обычный объектив с разрешением в 12 мегапикселей. Фронтальная камера включает два блока с разрешением 10Мп и 8Мп.

Камера сама будет определять наиболее подходящий угол снимка и уровень. Также смарфтон сможет снимать видео в качестве HDR 10+.

Благодаря новой технологии беспроводной зарядки можно будет заряжать аккумуляторы одного телефона от другого. Также ее можно будет применять для зарядки различных девайсов, например, наушников. Сама по себе батарея будет работать на 25% дольше, чем у его предшественника.

Смартфон будет поддерживать две сим-карты.

Объем базового хранилища телефона составит от 128 гигабайт до одного терабайта, а оперативная память - от 8 гигабайт до 12 гигабайт.

S10+ будет использовать технологию адаптивных настроек при использовании игр и приложений.

Девайс станет первым смартфоном, совместимым с сетями Wi-Fi 6.

Представители компании продемонстрировали четыре разновидности устройства - стандартный Galaxy S10, Galaxy S10 Plus с увеличенным экраном, бюджетный Galaxy S10E и Galaxy S10 5G, предназначенный для применения сетей пятого поколения.

Помимо линейки Galaxy S10 Samsung представила устройство Galaxy Fold, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил старший вице-президент Samsung по маркетингу Джастин Денисон, в сложенном состоянии устройство можно использовать как смартфон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Денисон констатировал, что "Galaxy Fold невероятно универсален - это смартфон, планшет и камера, которая умещается в карман". Устройство оснащено шестью камерами и доступно в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и голубом.

Устройство получило два экрана - 4,6-дюйомвый и 7,3-дюйомвый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - для применения его в качестве планшета. Galaxy Fold будет поддерживать доступ к сетям пятого поколения 5G. Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 512 ГБ.