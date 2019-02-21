Массовое захоронение жертв террористической группировки "Исламское государство", в котором находятся порядка трех тысяч тел, обнаружено за пределами города Ракка в Сирии, сообщает агентство Франс Пресс.

В октябре 2018 года сообщалось об обнаружении в городе Ракка массового захоронения, из которого извлекли около 1,4 тысячи тел.

Как сообщает агентство, в братской могиле находятся порядка 2,5-3 тысяч тел. Рядом находятся еще отдельные могилы, в которых похоронены от 900 до 1100 человек. По словам помощника судмедэксперта, это захоронение - крупнейшие со времени захвата Ракки террористами в 2014 году.

Террористы "ИГ" захватили город Ар-Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии.

Операцию по освобождению Ракки от "ИГ" проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.