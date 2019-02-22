Во Франции охотник несколько раз выстрелил в веганов-зоозащитников, мешавших ему гнаться за оленем. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят в коммуне Кастельно-де-Монмираль, расположенной в округе Альби. Им поделился в своих социальных сетях французский комик и зоозащитник Реми Гайяр (Remi Gaillard), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На видео зоозащитники пытаются закрыть убегающего оленя от своры охотничьих собак своими телами. Неожиданно раздаются выстрелы. "Он стреляет в нас из ружья, этот ублюдок!" - кричит один из веганов. Охотник отвечает им: "Первый, кто подойдет ко мне - труп. Мне плевать, что меня снимают! Вы трогаете моих собак и нападаете на их! Я просто защищаю собак!"

Зоозащитники попытались объяснить ему, что не хотят трогать собак, но тот их проигнорировал.

В итоге олень скончался от сердечного приступа, вызванного переутомлением.

Многие комментаторы посчитали, что охотник повел себя неправильно. "Эти чертовы аристократы просто вымораживают нас своей охотой из древних времен", - написал один из них.

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