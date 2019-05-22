https://news.day.az/world/1122132.html В Сомали прогремел взрыв
В Сомали прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в сомалийской столице, городе Могадишо. Как сообщила газета National, инцидент произошел около прежнего здания парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным агентства "Синьхуа", за взрывом последовала стрельба.
Информации о пострадавших в результате случившегося нет.
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