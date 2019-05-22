Взрыв прогремел в среду в сомалийской столице, городе Могадишо. Как сообщила газета National, инцидент произошел около прежнего здания парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным агентства "Синьхуа", за взрывом последовала стрельба.

Информации о пострадавших в результате случившегося нет.