Представители США и Мексики достигли прогресса на проводимых в Вашингтоне переговорах по проблеме иммиграции, встреча продолжится в четверг, 6 июня. Об этом сообщил в среду американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" - написал президент в Twitter, добавив, что переговоры возобновятся в четверг.

Как напомнил американский президент, "если соглашение не будет достигнуто, пошлины на уровне 5% будут введены в понедельник с ежемесячным повышением согласно плану".

"Чем выше пошлины, тем будет больше компаний, которые вернутся в США!" - в очередной раз отметил Трамп. Он рассказал, что количество арестов мигрантов на американо-мексиканской границе в прошлом месяце достигло 133 тыс. Президент обвинил в сложившейся ситуации Мехико, а также Конгресс США, который, по его мнению, "отказывается менять свою позицию по иммиграционной реформе".

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