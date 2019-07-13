Число погибших в результате в результате взрыва и вооруженного нападения в отеле сомалийского города Кисмайо возросло до 26, среди них есть иностранцы. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

По словам главы региона Джубаленд Ахмеда Мохамеда, среди погибших при атаке есть выходцы из США, Кении, Танзании и один британец. Он также заявил, что в атаке погиб один из кандидатов предстоящих региональных выборов.

Сомалийское издание Garowe Online сообщило ранее, что в отеле в Кисмайо произошел взрыв, за которым последовало вооруженное нападение, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!