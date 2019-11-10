Немецкие активисты прислали президенту США Дональду Трампу обломок Берлинской стены к 30-летию ее падения, напомнив о том, что США помогали строить мир без стен. Об этом написал журналист Карл Насман в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Часть стены весом 2,7 тонны привезли в Вашингтон в субботу, 9 ноября. Его прислала берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft в ответ на инициативу Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.

На обломке стены, который был послан американскому лидеру написано, что "ни одна стена не существует вечно".

"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строению мира без стен", - сказано в тексте, выведенном на обломке.

Стоит отметить, что фрагмент стены транспортировали в Вашингтон за счет частных пожертвований.

В свою очередь, секретная служба США отказалась принять "подарок" берлинских активистов. Еще до отказа в организации выразили надежду, что часть стены разместят в публичном месте, чтобы американцы смогли прочитать выведенное на ней сообщение.

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