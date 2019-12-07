Самолет венесуэльской авиакомпании Avior, выполнявший рейс из Лимы в Каракас, совершил экстренную посадку в Перу. Причиной этому стала разгерметизация самолета.

По информации газеты El Nacional, пострадал ребенок - ему понадобилась помощь врачей из-за резкого понижения давления. Несовершенного пассажира доставили в местную больницу, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Авиакомпания Avior осуществляет регулярные и чартерные перевозки в Венесуэле и на юге Карибского бассейна.

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