https://news.day.az/world/1183180.html Пассажирский лайнер в Перу разгерметизировался в воздухе: кадры из салона - ВИДЕО
Пассажирский лайнер в Перу разгерметизировался в воздухе: кадры из салона - ВИДЕО
Самолет венесуэльской авиакомпании Avior, выполнявший рейс из Лимы в Каракас, совершил экстренную посадку в Перу. Причиной этому стала разгерметизация самолета.
По информации газеты El Nacional, пострадал ребенок - ему понадобилась помощь врачей из-за резкого понижения давления. Несовершенного пассажира доставили в местную больницу, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Авиакомпания Avior осуществляет регулярные и чартерные перевозки в Венесуэле и на юге Карибского бассейна.
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