Турция осуждает одобренный во вторник конгрессом США федеральный бюджет, в котором содержатся пункты, направленные против Турции и разрушающие турецко-американские отношения, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сенат США завершил накануне принятие федерального бюджета на 2020 финансовый год, документы отправляются на подпись президенту Дональду Трампу.

"Принятие в палате представителей и сенате США законопроектов, касающихся бюджетных ассигнований в 2020 году и содержащих статьи, направленные против нашей страны, является итогом усилий членов конгресса по разрушению наших двусторонних отношений любыми способами. Мы осуждаем ту ситуацию, при которой даже рутинный процесс принятия бюджета в конгрессе США связан с краткосрочными политическими амбициями американских политиков", - говорится в заявлении Аксоя.

Отмечается, что американские конгрессмены, оказываясь в роли инструментов противников Турции, "которые пытаются нанести удар по концепции союзников, подрывают таким образом свою репутацию и теряют доверие".

"Круги, стремящиеся незаконно заблокировать передачу самолетов F-35 в нашу страну, а также подорвать усилия по урегулированию на Кипре и возможности сотрудничества в Восточном Средиземноморье, со временем поймут, что их попытки в первую очередь наносят ущерб собственным интересам США и не служат миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Аксоя.

Сенат и палата представителей США проголосовали во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, который предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции новейших американских самолетов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400 и снятия эмбарго с продажи оружия Кипру.