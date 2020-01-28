В Лос-Анджелесе, США, на одной из улиц появилось граффити, посвященное легендарному американскому баскетболисту Коби Брайанту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что трагедия случилась вчера, 26 января. Спортсмен вместе со своей 13-летней дочерью Джинной разбился на борту частного вертолета.

На рисунке баскетболист изображен со своей дочкой. Около стены с граффити фанаты поместили цветы и свечи.

Ранее сообщалось, что на месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти.