https://news.day.az/world/1197969.html В Лос-Анджелесе появилось граффити в память о Брайанте и его дочери - ФОТО
В Лос-Анджелесе появилось граффити в память о Брайанте и его дочери - ФОТО
В Лос-Анджелесе, США, на одной из улиц появилось граффити, посвященное легендарному американскому баскетболисту Коби Брайанту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, что трагедия случилась вчера, 26 января. Спортсмен вместе со своей 13-летней дочерью Джинной разбился на борту частного вертолета.
На рисунке баскетболист изображен со своей дочкой. Около стены с граффити фанаты поместили цветы и свечи.
Ранее сообщалось, что на месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти.
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