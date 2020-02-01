В месте компактного проживания азербайджанцев в Болнисском районе Грузии в селе Самджевриси (Шамшой) убит азербайджанец.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Фейзи Ахмедов вчера вечером вышел из дома под предлогом навестить родственников и не вернулся домой. Видя, что Ф.Ахмедов ночью не вернулся домой, родственники начали его искать, однако поиски не дали результатов. После этого они обратились в отдел полиции.

В ходе поисков сотрудники МИД недалеко от деревни нашли тело убитого ножом Ф.Ахмедова.

По факту возбуждено уголовное дело.