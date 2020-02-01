https://news.day.az/world/1199089.html В Грузии убит азербайджанец
В Грузии убит азербайджанец
В месте компактного проживания азербайджанцев в Болнисском районе Грузии в селе Самджевриси (Шамшой) убит азербайджанец.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Фейзи Ахмедов вчера вечером вышел из дома под предлогом навестить родственников и не вернулся домой. Видя, что Ф.Ахмедов ночью не вернулся домой, родственники начали его искать, однако поиски не дали результатов. После этого они обратились в отдел полиции.
В ходе поисков сотрудники МИД недалеко от деревни нашли тело убитого ножом Ф.Ахмедова.
По факту возбуждено уголовное дело.
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