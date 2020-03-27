В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом. Это 72-летний житель Намангана, передает Day.Az со ссылкой на podrobno.uz.

"Пациент поступил в областную инфекционную больницу 26 марта. Примерно в 23:00 того же дня в результате специальных лабораторных анализов у ​​него была диагностирована коронавирусная инфекция", - сообщили в Минздраве.

Умерший контактировал со своей дочерью, которая 12 марта вернулась из поездки в Турцию. У нее также был диагностирован коронавирус, она помещена в карантин.

"Пациент много лет лечился от диабета, хронической острой сердечной недостаточности и других заболеваний. Он умер от острого инфаркта миокарда в 4:30 утра сегодня утром несмотря на то, что врачи предприняли все необходимые действия для его реанимации", - говорится в сообщении Минздрава.