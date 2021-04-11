Турция приостановила закупку у Италии вертолетов

Турецкие власти приостановили сделку о закупке у итальянского военно-промышленного консорциума Leonardo (бывшая Finmeccanica) тренировочных вертолетов для своих ВВС. Как пишет в воскресенье газета La Repubblica, соответствующий контракт на сумму €70 млн должен был быть подписан на днях, однако турецкая сторона заявила о безвременной отсрочке на фоне заявлений премьера Италии Марио Драги о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, вся сделка, в результате которой машины AW169 должны были заменить старые Agusta-Bell 206, могла принести итальянской стороне до €150 млн. La Repubblica утверждает, что под угрозой оказались и другие обсуждаемые экономические контракты, в том числе в области энергетики. По мнению издания, таким образом Анкара пытается оказывать давление на Рим для получения официальных извинений.

Объем торгового оборота Италии и Турции до пандемии достигал €17 млрд. В Турции работают почти 1,5 тыс. итальянских компаний.