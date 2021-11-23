В Новой Зеландии внедряют новую систему борьбы с коронавирусом

Новая Зеландия примет новую систему борьбы с COVID, в основе которой лежит то, что коронавирус - не эпидемическое, а эндемическое заболевание. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, с 3 декабря в стране будут по-новому бороться с COVID, не применяя жесткие ограничения.

Отмечается, что в августе в стране ввели карантин из-за вспышки дельта-штамма в Окленде. Это отложило введение в Новой Зеландии стратегии лечения вируса как эндемичного.

"Жестокая правда заключается в том, что дельта уже здесь и никуда не денется, но у Новой Зеландии есть все возможности для решения этой проблемы благодаря высоким показателям вакцинации", - отметила Ардерн.

Согласно новой системе, регионы страны будут оцениваться как красные, оранжевые или зеленые в зависимости от уровня распространения COVID-19 и показателей вакцинации.

По словам Ардерн, около 83% жителей Новой Зеландии полностью вакцинированы, а 88% получили первую прививку.

Ранее правительство анонсировало отказ страны от изоляции и переход к системе зонирования регионов для борьбы со вспышками после того, как 90% населения будут полностью вакцинированы.

В настоящее время в Новой Зеландии зарегистрировано около 7 тысяч случаев заболевания и всего 39 смертельных случаев.