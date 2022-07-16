В Бразилии 20-летняя девушка сделала пирсинг и умерла

Молодая девушка решила проколоть губу и обратилась в один из салонов красоты города Дорадус в Бразилии, спустя несколько дне после процедуры у нее начался сепсис, сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 49-летней матери девушки, после прокола губа сильно отекла, семья решила, что в рану попала инфекция, и решила подождать несколько дней, в надежде, что отек спадет.

"Рот был таким распухшим, что невозможно было вытащить штангу", - рассказала женщина.

Состояние молодой бразильянки стремительно ухудшалось. Девушку экстренно госпитализировали, она провела в больнице почти месяц, все это время врачи пытались бороться с заражением крови. Сепсис поразил треть мозга, спасти ее не смогли.