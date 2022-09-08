Стало известно имя нового короля Великобритании

Сын умершей королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз будет править под именем Карла III.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству PA сообщили в четверг представители Кларенс-хауса - канцелярии принца Уэльского.

В настоящий момент сайт Кларенс-хауса закрыт для посетителей, так как делами нового короля теперь будет заниматься канцелярия Букингемского дворца.

Ранее Карлом III нового короля также назвала Лиз Трасс, во вторник возглавившая правительство Великобритании после отставки Бориса Джонсона. "Сегодня корона переходит, как она делала на протяжении более тысячи лет, нашему новому монарху, нашему новому главе государства Его Величеству королю Карлу III", - сказала Трасс, выступая на Даунинг-стрит с речью, посвященной Елизавете II.