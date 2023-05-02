В Британии женщина скончалась, выпав из машиныскорой помощи

Жительница Великобритании выпала из машины скорой помощи, когда ее привезли в больницу, и умерла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun.

Утром 66-летнюю Аниту Вудфорд доставили в больницу из ее дома на процедуру диализа. Пациентку поместили в неправильное кресло-коляску, и, когда ее выгружали из кареты скорой помощи на территории больницы, она скатилась по пандусу. В результате произошедшего женщина получила травму головы и шеи и скончалась спустя две недели.

На слушаниях по делу о ее смерти присяжным продемонстрировали видеозапись момента, когда помощница по уходу за больными Трейси Ли выкатывала кресло-коляску с Вудфорд из машины. На записи видно, как кресло-коляска катится по пандусу, после чего опрокидывается.

Ли рассказала суду, что не знает, почему все случилось именно так. Она заявила, что делала все так же, как и в любой другой день. Помощница подчеркнула, что никогда не думала, что подобное может случиться. Тем не менее после внутреннего расследования ее уволили.