В ближайшем будущем пройдет встреча высокого уровня по зерновой сделке

В ближайшем будущем пройдет встреча высокого уровня по зерновой инициативе в четырехстороннем формате при участии представителей РФ, Турции, Украины и ООН.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"В ближайшем будущем состоится встреча на высоком уровне между заместителями министров в четырехстороннем формате", - сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для обеспечения продовольственной безопасности. Кроме этого, Вершинин отметил, что если Москве удастся убрать ограничения со своего сельскохозяйственного экспорта и экспорта удобрений, в плюсе окажутся многие страны мира.