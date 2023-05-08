В Telegram массово торгуют секретными документами госструктур из США

В мессенджере Telegram обнаружены каналы, в том числе связанные с "русскими хакерами", в которых торгуют секретными документами американских государственных структур. Об этом сообщает газета Financial Times, которая провела собственное расследование, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявляет FT, некий хакер предлагал представителю газеты купить базу данных с именами сотрудников ФБР, засекреченную документацию по управлению боевыми самолетами США, а также документы из полицейских департаментов всех американских штатов. Канал киберпреступника оказался лишь одним из подобных мест, где можно приобрести секреты госструктур США "без паролей, специального программного обеспечения или какого-либо знания дарквеба".

FT удалось найти в этих Telegram-каналах в том числе секретные документы Пентагона, слитые военнослужащим ВВС США Джеком Тейшейрой, а также частные переписки между правоохранительными органами и IT-гигантами.

Один из опрошенных FT американских дипломатов назвал подобные каналы лишь "верхушкой айсберга". По его словам, даже устаревшие секретные документы имеют большую ценность, так как дают представление о том, "как страна решает свои проблемы, как относится к угрозам, как тренирует людей".