Задержек в работе Высшего избирательного совета Турции нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом журналистам сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.

"Задержек в работе Высшей избирательной комиссии Турции нет. Конкретное заявление будет сделано после подведения окончательных результатов выборов", - сказал председатель совета.