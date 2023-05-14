https://news.day.az/world/1564315.html Задержек в работе Высшего избирательного совета Турции нет - председатель
Задержек в работе Высшего избирательного совета Турции нет - председатель
Задержек в работе Высшего избирательного совета Турции нет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом журналистам сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.
"Задержек в работе Высшей избирательной комиссии Турции нет. Конкретное заявление будет сделано после подведения окончательных результатов выборов", - сказал председатель совета.
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