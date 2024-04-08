В США указали на «последнюю битву» главы НАТО Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО, который в 2024 году покинет занимаемую должность, совершает "последний рывок" по укреплению международной поддержки Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о создании фонда НАТО по поддержке Украины в €100 млрд, что означает принятие альянсом лидерства по помощи Киеву, говорится в тексте.

"Идеи, предполагающие, что Европа будет играть более ведущую роль в вопросах своей безопасности, основаны на тревоге, что США могут оказаться менее надежными в качестве будущего партнера", - отмечается в материале.

По словам бывшего сотрудника Пентагона Джима Таунсенда, такое развитие событий может означать "защиту от Трампа", который избирается на пост президента США.

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