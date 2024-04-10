СМИ узнали о «перестраховке» тайваньского бизнеса на случай атаки Китая

Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания вторых штаб-квартир за границей, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на островное государство.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Financial Times (FT).

Глава подразделения консалтинговой KPMG Рауниеи Куо рассказал газете, что несколько клиентов изучают возможность или уже планируют открытие второй штаб-квартиры в странах Юго-Восточной Азии. По его словам, у таких компаний налаженное производство и новая штаб-квартира необходима, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на Тайване можно было "активировать" альтернативную систему управления.

Как отмечает FT, тайваньские производители на протяжении десятилетий составляли основу глобальных цепочек поставок электронных устройств и их компонентов, включая персональные компьютеры, смартфоны, серверы и телекоммуникационное сетевое оборудование. Несколько источников газеты уточнили, что среди компаний, которые изучают возможность открытия зарубежной штаб-квартиры, крупные тайваньские корпорации в сфере производства электроники Lite-On и Qisda.

Еще один собеседник газеты в крупной консалтинговой компании сообщил, что многие компании на Тайване также сосредоточены на географической диверсификации производства и за этим последуют другие изменения, такие как создание структур на случай непредвиденных обстоятельств. "Но дискуссии о резервных штабах тоже уже начались наверху крупнейших групп", - добавил он.

Финансовый директор одной из крупных тайваньских компаний рассказал FT, что рассматривает возможность размещения второй штаб-квартиры в Сингапуре, поскольку группа расширяет производство в двух странах Юго-Восточной Азии.

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