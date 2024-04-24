Афины раскритиковали доклад США о ситуации с правами человека в Греции

Греческое министерство иностранных дел раскритиковало доклад Государственного департамента США, в котором делается вывод о серьезной ситуации с правами человека в Греции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

По его словам, в докладе перечислены без дальнейшего расследования жалобы неправительственных организаций, в отношении которых не проводилась независимая проверка. "Именно из-за этого их неизбирательного использования создается впечатление, что серьезные проблемы с правами человека существуют во всех странах с развитым верховенством закона. Особенно важным для целостности, достоверности и объективности доклада является тот факт, что мнение греческого государства по упомянутым вопросам не запрашивалось", - отмечает греческий МИД.

В МИД отметили, что хотя Госдеп признает прогресс в области защиты прав в Греции на многих уровнях, в докладе полностью игнорируются нормативные вмешательства и национальные стратегии последних лет, направленные на обеспечение прав уязвимых категорий граждан, таких как инвалиды, не имеющие взрослых сопровождающих несовершеннолетние и т. д.

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