Спикеры парламентов стран ЕС одобрили идею общеевропейских сил быстрого реагирования

Главы парламентов стран ЕС на встрече в Испании поддержали создание коллективных сил в 5 тыс. служащих для быстрого ответа на возникающие кризисы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Председатели парламентов считают особо актуальной инициативу ЕС относительно собственного военного инструмента, который позволил бы обеспечить защиту безопасности граждан союза, его интересов и его демократических ценностей. В связи с этим необходимо иметь до 5 тыс. служащих для быстрого развертывания при возникновении кризиса любой природы", - сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на итоговое заявление встречи.

В документе подчеркивается, что ранее ЕС уже неоднократно организовывал и проводил миссии и операции, цель которых состояла в стабилизации обстановки в соседних с ЕС странах и регионах.

Однодневная встреча глав парламентов стран ЕС состоялась на испанском острове Мальорка.

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