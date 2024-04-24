Секретная служба США приготовилась защищать Трампа в тюрьме

Секретная служба США, отвечающая за обеспечение защиты бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планирование организации охраны для экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его посадят в тюрьму. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники планируют действия на случай непредсказуемой ситуации, не зная точно, будет ли Трамп отправлен в камеру предварительного заключения в здании суда. Телеканал сообщает, что секретная служба не стала предоставлять комментарий по этому вопросу.

22 апреля в суде в Нью-Йорке прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления порноактрисы.

Экс-президенту США предъявили 34 обвинения в подделывании деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая Дэниэлс. Максимально возможное наказание по всем предъявленным ему обвинениям составляет 136 лет лишения свободы. Трамп считает себя невиновным и предполагает, что его преследуют из-за намерения вновь участвовать в выборах.

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