Трамп набрал популярность из-за экономических неудач Байдена

Действующий президент США Джо Байден отстает от бизнесмена и кандидата на пост Дональда Трампа в рейтинге из-за экономических неудач и проблем, с которыми сталкиваются Штаты. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Недавний успех президента Джо Байдена в ключевых штатах, где проходит политическая борьба, по большей части испарился", - комментирует агентство результаты социологического опроса дочерней компании Bloomberg News/Morning Consult.

Падение рейтинга нынешнего американского лидера следует связывать с пессимистичным взглядом респондентов на экономику. "Большинство избирателей колеблющихся штатов прогнозируют ухудшение экономических условий в ближайшие месяцы", - констатирует Bloomberg.

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