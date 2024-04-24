Неизвестные напали на британское судно у берегов Джибути

Неизвестные напали на судно у побережья Джибути. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 72 морских милях к юго-востоку от порта Джибути в Аденском заливе. Власти расследуют обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!