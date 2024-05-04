Польша поставит под угрозу свое население в случае размещения ядерного оружия

Власти Польши поставят свое население под угрозу в случае размещения ядерного оружия (ЯО) в стране, так как такие действия могут повлечь за собой ответ со стороны России. Такое мнение выразила редакция польской консервативной газеты Myśl Polska, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При имеющемся положении вещей необходимо задать очень ясный вопрос: как будет выглядеть Польша и ее жители после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками на размещенное на польской территории американское ядерное оружие с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? Удастся ли нам вообще уцелеть как народу?" - отметила редакция издания в колонке, посвященной недавнему заявлению президента республики Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить в стране ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

22 апреля Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить ядерные боеголовки НАТО в случае необходимости. Он пояснил, что уже неоднократно обсуждал этот вопрос с партнерами из США, но пока не принималось никаких решений ни польскими властями, ни их партнерами по НАТО. Туск в ответ на заявление Дуды отметил, что такие вопросы являются прерогативой правительства, и заявил о желании встретиться с президентом для прояснения его мотивов для столь громкого высказывания. МИД заявил об отсутствии обсуждений этой темы в нынешнем кабмине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американское ядерное оружие незамедлительно привлечет внимание Генштаба ВС РФ и будет учитываться при военном планировании в случае размещения на территории Польши.

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