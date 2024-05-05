США отправят на Гаити оружие на сумму 60 млн долларов

Администрация президент США Джо Байдена передаст вооружения на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, в пакет военной помощи войдет в основном стрелковое оружие, а также некоторые виды бронетехники, в частности 80 бронеавтомобилей Humvee и 35 бронемашин MaxxPro. Кроме того, США выделят средства для подавления беспорядков, боеприпасы и разведывательные беспилотники. Военная помощь будет передана гаитянской полиции, а также странам, участвующим в Многонациональной миссии по поддержке безопасности на Гаити, в частности Кении, Ямайке и Багамам.

Politico подчеркивает, что ранее в этом году США передали Гаити вооружения на $10 млн, таким образом, общий размер выделенной помощи достиг $70 млн. До конца нынешнего финансового года (заканчивается 30 сентября) США могут выделить на эти цели в общей сложности $75 млн, подчеркивает газета.

Багамская газета Tribune ранее сообщила, что развертывание международного контингента в Гаити для стабилизации ситуации в сфере безопасности планируется на 26 мая.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка в Гаити ухудшились после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и землетрясения, к настоящему моменту банды контролируют более 80% территории столицы страны - города Порт-о-Пренс. 1 марта было подписано соглашение о направлении миротворческого контингента Кении в составе 1 тыс. полицейских на территорию Гаити для борьбы с преступностью. Впоследствии стало известно о планах преступных группировок сместить правительство Гаити во главе с премьером Ариэлем Анри. 11 марта Анри объявил о решении уйти отставку.

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