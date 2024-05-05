США поставили условие Саудовской Аравии

США подпишут новое оборонное соглашение с Саудовской Аравией только при условии, что она согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом пишет британская Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, улучшение отношений Саудовской Аравии и Израиля необходимо для мира на Ближнем Востоке.

Несколько дней назад агентство Bloomberg писало, что в рамках договора Саудовская Аравия может получить "доступ к передовому американскому оружию, которое ранее было недоступно", а также получит помощь от США в развитии мирного атома. При этом Вашингтон требует от Эр-Рияда ограничить сотрудничество с Китаем.

При этом, по информации Bloomberg, Израилю будет предложено присоединиться к оборонному соглашению двух стран после его заключения.

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