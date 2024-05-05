Семья Кейт Миддлтон «проходит через ад» во время ее лечения от рака

Стилист Амайя Арриета, которая является подругой Кейт Миддлтон, рассказала о состоянии принцессы после того, как у нее диагностировали рак. Слова дизайнера приводит издание The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Амайя Арриета призналась, что опустошена из-за диагноза Кейт Миддлтон. По словам стилиста, принцессе и ее семье сейчас очень тяжело.

"Мое сердце разбито. Я думаю, что они проходят через ад. Надеюсь, что у них все наладится", - заявила Амайя Арриета.

16 января принцесса Уэльская была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

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