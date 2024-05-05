https://news.day.az/world/1657915.html Чехия официально отозвала на родину своего посла в России
Чехия официально отозвала на родину своего посла в России
Правительство Чехии официально отозвало на родину своего посла в России Витезслава Пивоньку. Об этом сообщает информационное агентство ČTK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что фактически посол вернулся в Прагу еще в конце 2022 года.
"Мы интенсивно работаем с новым послом. Нынешний посол уже отозван. Я заверяю, что скоро появится новый посол Чехии [в Москве]", - заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.
По информации местных СМИ, новым послом Чехии в Москве может стать дипломат и бывший заместитель главы Минобороны страны Даниэль Коштовал.
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