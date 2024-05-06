В Берлине третьи сутки тушат пожар на оборонном заводе

Пожарная служба Берлина продолжает работу на горящем третий день предприятии Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на представителя пожарной службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его словам, десять пожарных охраняют завалы на месте инцидента. Он добавил, что горение продолжается, а осуществлять доставку воды к местам воспламенения невозможно. Специализированные организации начнут сносить остатки здания в понедельник.

Берлинские правоохранительные органы пока не могут назвать точную причину пожара на территории предприятия Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group.

Ранее представитель полиции Берлина заявил ТАСС, что расследование причины пожара находится на начальном этапе из-за того, что тушение продолжается.

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