В чьих руках поводок от Баграта Србазана?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, в чьих руках находится поводок архиепископа армянской апостольской церкви.

Day.Az представляет публикацию:

Говорят, молния дважды в одно место не бьет. Вот и поверить в то, что за шесть лет в Армении может дважды повториться один сценарий, невозможно. Человек, за которым никто не стоит, вдруг идет всенародным маршем в столицу, устраивает митинги и берет власть. Дважды за шесть лет? Так не бывает.

Как пришел к власти Пашинян - тема для отдельной статьи. А вот священник Баграт интересен прямо сейчас. Кто стоит за этим бородачом?

Ответил и сам Баграт: он сообщил, что консультировался с католикосом Гарегином II. Гарегин известен тесными связями с Робертом Кочаряном.

Источник в окружении Кочаряна, кстати, сообщал, что сам он мелькать публично "пока не хочет, но готов взять инициативу". Ну то есть если Баграт начнет массовые протесты, Кочарян благодарно возьмет власть обратно.

Кто тут больший клоун - интересный вопрос. Но вот в том, что поводок от священника находится в руках у привычного "карабахского клана", сомневаться не приходится.

Автор - HSF

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!