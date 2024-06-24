Когда ЕС начнет работу над следующим пакетом санкций?

Страны ЕС немедленно начнут разработку 15-го пакета санкций сразу после того, как примет 14-й пакет ограничений против России. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.

"Работа над следующим пакетом начнется немедленно", - подчеркнула она.

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