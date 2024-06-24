Евросоюз внес в черный список создателя проекта Life и гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова.

Как передлает Day.Az, об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

В документе утверждается, что Габрелянов при помощи группы медиа "распространял агрессивную пропаганду, фейки и дезинформацию". "Габрелянов поддерживает и осуществляет действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - утверждается в тексте.

Напомним, российский медиафункционер Арам Габрелянов фактически создал в России армянский националистический штаб по ведению подрывной внешнеполитической работы в информационном пространстве, наносящей вред и подрывающей имидж и государственные интересы Российской Федерации.

Габрелянов, будучи председателем совета директоров ОАО "Редакция газеты "Известия"", генеральным директором и президентом издательского дома "News Media", пропагандирует в России культ армянского террориста Тейлеряна и армянского фашиста Нжде.

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