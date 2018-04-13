Премьер Турции призвал Россию и США воздержаться от шагов, ведущих к хаосу
13 апреля 2018 16:41 184
Премьер Турции Бинали Йылдырым призвал США и Россию воздержаться от шагов, которые ввергнут Ближний Восток в состояние еще большего хаоса. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наш регион находится в тяжелой ситуации. Мы призываем наших партнеров воздержаться от шагов, которые приведут к еще большему хаосу", - сказал Йылдырым.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.
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