Премьер Турции призвал Россию и США воздержаться от шагов, ведущих к хаосу

Премьер Турции Бинали Йылдырым призвал США и Россию воздержаться от шагов, которые ввергнут Ближний Восток в состояние еще большего хаоса. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наш регион находится в тяжелой ситуации. Мы призываем наших партнеров воздержаться от шагов, которые приведут к еще большему хаосу", - сказал Йылдырым.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.

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