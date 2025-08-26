“TikTok” yüzlərlə əməkdaşını işdən çıxarır
"TikTok" süni intellektə (AI) daha çox sərmayə yatıraraq məzmun moderasiyası prosesində dəyişikliklərə gedir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şirkətdən bildirilib ki, plan çərçivəsində bəzi vəzifələr Avropadakı digər ofislərə köçürüləcək. "TikTok" sözçüsü bu addımın "Etibar və Təhlükəsizlik üzrə qlobal əməliyyat modelinin gücləndirilməsi" məqsədi daşıdığını açıqlayıb.
İxtisarlar əsasən Böyük Britaniyada yerləşən 2 500 nəfərlik komandaya təsir edəcək, eyni zamanda Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyadakı əməkdaşlar da bundan yan keçməyəcəklər.
"TikTok" isə bəyan edib ki, texnologiyaya qoyulan sərmayə effektivliyi artıracaq və moderatorların narahatedici məzmunla qarşılaşma tezliyini azaldacaq. Şirkət qaydaları pozan yazıların 85%-nin artıq avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə silindiyini də əlavə edib.
Qeyd edək ki, bu addım Böyük Britaniyada Onlayn Təhlükəsizlik Aktı qüvvəyə mindiyi bir dövrə təsadüf edir. Yeni qanuna əsasən, tələblərə əməl etməyən şirkətlər illik qlobal dövriyyəsinin 10%-nə qədər cərimələnə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре