Tramp məmurların təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Konqresdən pul istəyib ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası amerikalı mühafizəkar fəal Çarli Kirkin qətlindən sonra icra və məhkəmə orqanlarının təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Konqresdən 58 milyon dollar istəyir. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "Bloomberg" Ağ Ev rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.
"Tramp administrasiyası Çarli Kirkin qətlindən sonra icra və məhkəmə orqanlarının təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Konqresdən əlavə 58 milyon dollar istəyir", - məlumatda deyilir.
Məlumatda həmçinin bildirilib ki, əlavə vəsait tələbi hökumətin maliyyələşdirilməsi məqsədilə büdcənin qəbulu üçün son tarix olan 30 sentyabrdan əvvəl gəlib.
