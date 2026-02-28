https://news.day.az/azerinews/1818880.html Ülviyyə Namazovadan efir qadağası qoyulmasına REAKSİYA Xəbər verdiyimiz kimi, bəzi müğənnilərin efirə çıxmağına qadağa qoyulub. Day.Az xəbər verir ki, siyahıda adı olan müğənni Ülviyyə Namazova Lent.az-a açıqlamasında bu qadağadan xəbərinin olmadığını bildirib: "Bu xəbəri indi sizdən eşidirəm. Bildiyim qədərilə, qadağalar aparıcılar ilə əlaqədar idi. Nə deyə bilərəm, mən kiməm ki, nəsə deyəm?
Ülviyyə Namazovadan efir qadağası qoyulmasına REAKSİYA
Day.Az xəbər verir ki, siyahıda adı olan müğənni Ülviyyə Namazova Lent.az-a açıqlamasında bu qadağadan xəbərinin olmadığını bildirib:
"Bu xəbəri indi sizdən eşidirəm. Bildiyim qədərilə, qadağalar aparıcılar ilə əlaqədar idi. Nə deyə bilərəm, mən kiməm ki, nəsə deyəm? Çağırsalar da, sağ olsunlar, çağırmasalar da".
