Ülviyyə Namazovadan efir qadağası qoyulmasına

Xəbər verdiyimiz kimi, bəzi müğənnilərin efirə çıxmağına qadağa qoyulub.

Day.Az xəbər verir ki, siyahıda adı olan müğənni Ülviyyə Namazova Lent.az-a açıqlamasında bu qadağadan xəbərinin olmadığını bildirib:

"Bu xəbəri indi sizdən eşidirəm. Bildiyim qədərilə, qadağalar aparıcılar ilə əlaqədar idi. Nə deyə bilərəm, mən kiməm ki, nəsə deyəm? Çağırsalar da, sağ olsunlar, çağırmasalar da".