https://news.day.az/azerinews/1818908.html İran ölkə səmasını bağladı İranın elan olunacaq müddətə qədər ölkə səmasını uçuşlar üçün bağlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının sözçüsü Məcis Əxəvan yerli mediaya açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, verilən NOTAM-a əsasən ölkənin səması 6 saat müddətinə bağlanıb.
Qeyd edək ki, ötən saatlarda paytaxt Tehranda çoxlu sayda partlayışlar baş verib. İran mediası partlayışların raket hücumu nəticəsində baş verdiyini bildirir.
