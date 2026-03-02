https://news.day.az/azerinews/1819330.html Maşınla vurulan gənc qız vəfat ETDİ Naxçıvanda ağır yol qəzasında xəsarət alan gənc qız vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, bir neçə gün əvvəl baş verən qəzada xəsarətlər alan Ordubad rayon sakini Gülsüm Quliyeva yerləşdirildiyi xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.
