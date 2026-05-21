Bakıda bu tarixlərdə intensiv yağış yağacaq

Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 21-i gecə saatlarından 22-si gündüzədək bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir.

Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, saat 00:00-04:00 radələrində yağışın bir qədər intensivləşəcəyi ehtimalı var.