Фестиваль "Gəncliyə töhfə" завершился ярким концертом молодых музыкантов - ФОТО

Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся заключительный концерт Музыкального фестиваля "Gəncliyə töhfə", организованного министерством культуры Азербайджана для молодых композиторов.

Отметим, что открытие фестиваля состоялось 1 февраля в Филармонии. В тот вечер произведения молодых композиторов прозвучали в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением выпускника Венской консерватории, талантливого дирижера Мустафы Мехмандарова. А 2-го февраля на очередном концерте фестиваля произведения молодых композиторов звучали в исполнении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов вместе с заслуженным коллективом хором Азербайджанского государственного ансамбля песни и танцев им. Ф. Амирова под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Агаверди Пашаева.

Вчера же концерт прошел в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В этот вечер в исполнении лауреатов международных и республиканских конкурсов прозвучали произведения Аги Алиева, Лалы Ахмедовой, Айсель Азизовой, Вафы Багирзаде, Керема Акберова, Тофика Рзаева, Севиндж Балабейовой, Илахи Исрафиловой, Вугара Мамедзаде, Даниз Шарифовой и Раджаба Зейналова.

Солировали молодые музыканты: Севиндж Керимова (ф-но), Орхан Зейналов (тар), Хасай Шихыев (вокал), Нармин Рзаева (ф-но), Элина Алиева (скрипка), Джафар Гарибзаде (скрипка), Узеир Махмудбейли (альт), заслуженный артист Азербайджана Эйюб Алиев (виолончель), Нариман Амирасланов (ф-но), Умида Аббасова (скрипка), Фаган Гасанли (ф-но), Табриз Гадималыев (тар), Гюльшан Мехдизаде (ф-но), Саид Багирзаде (кларнет), Анна Бирюкова (ф-но), Саид Мамедов (скрипка), а также заслуженная артистка Азербайджана Саида Шарифалиева (вокал).

Заключительный концерт фестиваля, где молодые музыканты, чей карьерный путь только начинается, но которые уже успели продемонстрировать свой профессионализм не только в стране, но и за рубежом, вновь показал богатство Азербайджана на музыкальные таланты. Исполненные же в рамках фестиваля произведения молодых композиторов открыли для многих меломанов столицы новые имена.

Звучавшие в заключении каждого исполнения бурные аплодисменты и возгласы "браво" свидетельствовали о восторге зала.

Отметим, что это третий фестиваль, в котором принимает участие проект "Gənclərə dəstək". Отрадно подчеркнуть, что за короткий период своего существования проект "Gənclərə dəstək", подготовленный Филармонией при поддержке министерства культуры Азербайджана, уже успел выступить на международной арене, несколько раз участвовал в международных фестивалях страны, а также отметился тем, что провел огромное число концертов в как в Филармонии, так и в Кирхе.

Н. Гасымова