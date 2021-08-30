В Баку почтили память Фарида Хайрулина

В рамках Первого Бакинского фестиваля уличной фотографии, организованного Пространством Современного Искусства YARAT, состоялось открытие выставки памяти известного фотожурналиста, одного из лучших современных азербайджанских фотографов Фарида Хайрулина (1947-2020 годы), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка, на которой экспонируются более 40 работ из личного архива мастера, представлена в живописном дворе Дворца Ширваншахов в Ичеришехер.

Мероприятие организовано при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Музейного центра "Ичеришехер", Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку, Музейного центра министерства культуры Азербайджана.

Фарид Хайрулин в течение всей своей творческой деятельности вел фотолетопись нашей страны. Всегда был в гуще бурных событий, снимал фоторепортажи в многочисленных зарубежных поездках, освещая важные международные события во многих странах мира. Фарид Хайрулин бывал в горячих точках: Шуше, Ханкенди, Агдаме, Ходжалы, его фотоаппарат запечатлел трагедию 20 Января. Хайрулин сотрудничал со многим СМИ.

В рамках выставки во Дворце Ширваншахов состоялся вечер памяти фотографа, с участием коллег, многочисленных друзей Фарида Хайрулина, известных деятелей культуры и искусства.

Мероприятие посетили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный модельер Фахрия Халафова, заслуженные художники Ирина Эльдарова и Заур Кантемиров, основоположники направления концептуальной куклы и куклы как арт-объекта в современном искусстве в Азербайджане - Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина и многие другие.

Ведущим мероприятия выступил азербайджанский радио и телеведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери, который рассказал о знакомстве и дружбе с Фаридом Хайрулиным. Он также особо отметил роль Хайрулина в развитии фотоискусства в Азербайджане.

"Да, наверно каждый может взять фотоаппарат в руки, и заснять несколько снимков, но не каждый может сделать шедевр, который останется на долгую память. А Фарид - мог, он был безгранично талантлив. Мы с ним часто встречались на Бакинском джаз-фестивале, беседовали на разные темы, и однажды он пригласил к себе в мастерскую. Посетив ее, я был поражен прекрасными фотоработами мастера. Он любил рассказывать о них, и это было интересное, содержательное повествование",- сказал Азери.

Ведущий отметил, весть о кончине Фарида Хайрулина потрясла его друзей, и память о мастере навсегда останется в сердцах, тех кто был с ним знаком.

Директор Музейного центра "Ичеришехер", заслуженный работник культуры Амина Меликова подчеркнула, что неслучайно вечер памяти Фарида Хайрулина проходит в Ичеришехер, ведь он очень любил это место.

"Творчество Фарида Хайрулина соприкоснулось с Ичеришехер, Дворцом Ширваншахов, и поэтому вечер его памяти мы организовали именно здесь.

С Фаридом Хайрулиным всегда было интересно, он был высокообразованным человеком. Появление мастера на различных мероприятиях всегда привлекало внимание, его невозможно было не заметить. Сегодня нам всем очень не хватает Фарида Хайрулина, и общения с ним...", - добавила Меликова.

Заслуженный деятель искусств, кинооператор Рафиг Гамбаров поделился воспоминаниями о Фариде Хайрулине, с котором дружил более 50 лет.

"Мое любимое занятие - это фотография, и на этой почве мы познакомились и подружились с Фаридом. Он неповторимый фотожурналист, да именно фотожурналист, ведь он писал тексты к своим фотографиям. Сам Фарид Хайрулин не любил слово фотограф. На выставке мы видим работы мастера, и в каждой фотографии частица его сердца, души и сегодня все это перед нашими глазами", - сказал он.

На мероприятии глава департамента культурных программ YARAT Ульвия Ахундова, фотограф Фахрия Мамедова, доктор философии по искусствоведению Нармина Агаси и другие поделились воспоминаниями о Фариде Хайрулине, вспомнили интересные моменты из общения с ним, рассказали о его взгляде на фотографию, и искусство в целом.

Отметим, что Фарид Хайрулин - заслуженный работник культуры Азербайджана, являлся членом Союза журналистов и Союза художников, творческого объединения "Фотографы Азербайджана", лауреат премии имени Гасан бека Зардаби, первый лауреат премий "Хумай", "Золотой Аргус" и наград многочисленных республиканских и зарубежных фотовыставок.

Его персональные фотовыставки проходили во многих странах мира - в России, Марокко, Китае, Иране, Швейцарии, Германии, Кубе, Мексике и т.д.

Являлся членом правления Союза фотохудожников и Союза журналистов СССР. Работы Фарида Хайрулина украшают государственные и частные галереи во многих странах мира - Германии, Израиле, США, Великобритании, России и других. Его экологическая серия "Плата за нефть" стала первым произведением фотоискусства, попавшим в музей при департаменте экологии МИД Великобритании - до этого там экспонировалась лишь живопись.

Выставка работ мастера проходит с 30 августа по 5 сентября Вход - свободный. Время работы: 10:00 - 19:00.