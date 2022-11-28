В Баку отметят 85-летие Рауфа Абдуллаева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева второго декабря состоится юбилейный вечер, посвященный 85-летию народного артиста, кавалера орденов "Шохрат, "Шараф", "Истиглал" и "Эмек" 1-й степени, художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, профессора Рауфа Абдуллаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе юбилейного вечера выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижеров - заслуженного артиста Фуада Ибрагимова и Мустафы Мехмандарова.

Отметим, что Рауф Абдуллаев в 1959 году окончил Азербайджанскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), а в 1965 году - Ленинградскую консерваторию (сейчас - Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова).

С 1968 по 1984 годы являлся главным дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. С 1984 года по настоящее время - художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

В период с 1991 по 1997 годы - главный дирижер Государственного театра оперы и балета Анкары. Будучи главным дирижером Театра оперы и балета Анкары, дважды (в 1993 и 1997 годах) удостоен премии "Лучший дирижер года".

Под управлением Рауфа Абдуллаева выступали известные музыкальные коллективы во многих странах мира.