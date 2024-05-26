Дверь, найденная в Кенте, оказалась покрыта граффити времен французских революционных войн

Поцарапанная деревянная дверь, случайно обнаруженная в Кенте, на вершине средневековой башни, покрытая граффити, оказалась "удивительной" реликвией времен французских революционных войн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт English Heritage, в ведении которой находится Дуврский замок, из-за ощутимой угрозы вторжения Наполеона во Францию в 1790-х годах этот символ Англии, дошедший до нас в узнаваемом внешнем виде со времен Генриха II и постоянно перестраивавшийся, претерпевал очередную трансформацию из ветхого средневекового замка в современный военный гарнизон, насчитывающий тысячи солдат.

Башня Святого Иоанна, которая расположена в огромном внешнем рве замка и откуда открывается великолепный вид на уязвимую северную часть замка, могла бы одновременно охранять от шести до 12 дежурных человек, причем один или два находились на башне. Как предполагается, именно эти люди применили свои сомнительные художественные таланты, вырезав более 50 граффити на двери башни ножами или, возможно, штыками. Самый ранний экземпляр датируется 1789 годом, а самый поздний - 1855 годом.

Простая дощатая дверь была впервые обнаружена несколько лет назад на вершине башни Святого Иоанна, куда более ста лет невозможно было попасть, не поднявшись по лестнице к основанию винтовой лестницы. Однако в то время она была покрыта толстым слоем краски, которая скрывала многие его приметы. И только когда ее недавно сняли для консервации, потребовав осторожного снятия краски, открылись все рисунки, которыми была испещрена дверь.

Пол Паттисон, старший историк недвижимости English Heritage, сказал: "Подняться по лестнице на верхний этаж башни Святого Иоанна и увидеть эту замечательную резьбу на двери было удивительным открытием. Это граффити дает уникальную возможность заглянуть в сознание этих солдат, особенно в такой напряженный период времени. В результате надвигающейся угрозы войны из-за Ла-Манша Дувр превратился в кипучий улей: корабли заполняли гавань, а красочная военная форма постоянно присутствовала в замке и городе. Что делает эту дверь таким необычным объектом, так это то, что она представляет собой редкий и драгоценный пример того, как обычный человек оставляет свой след; будь то просто с целью убить время или желание, чтобы о вас запомнили".

Как отмечают в Дуврском замке на двери в георгианском стиле можно видеть множество наборов инициалов и две фамилии: Даунам и Хоппер/Хупер. Специалистов заинтересовали по крайней мере девять ужасных иллюстраций повешений, странное и жуткое повторение, включая один пример, где мужчина носит военную форму и двурогую шляпу. Возможно, это изображение настоящего повешения, поскольку повешения происходили в Дувре и служили болезненным развлечением; или, возможно, это изображение самого Наполеона. На двери присутствует детальная и точная резьба одномачтового парусного корабля, скорее всего, 8-пушечного катера, быстроходного судна, используемого Королевским флотом, налоговой службой, контрабандистами и каперами. Любопытный символ, изображающий бокал или чашу для вина, увенчанную сложным крестом, который может быть символом христианского святого причастия и крест, возможно, символизирующие святое причастие христиан, свидетельствуют, что находившиеся здесь не смотря на все ужасы пытались обращаться к Богу.

Дверь башни Святого Иоанна будет представлена широкой публике в июле в рамках выставки "Дуврский замок в осаде", которая станет совершенно новым захватывающим опытом в Дуврском замке и откроет посетителям северные укрепления замка, включая средневековые и георгианские подземные туннели и георгианские казематы.

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