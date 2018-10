MasterCard “Muğanbank”-ı mükafatlandırdı

Muğanbank MasterCard ödəniş sistemində prinsipial üzvlük layihəsini uğurla başa çatdıran bank kimi mükafatlandırılmışdır.

"Muğanbank" ASC" 2004-cü ildən "Mastercard" beynəlxalq ödəniş sistemi ilə əməkdaşlıq edir və "Maestro", "MC Debit", "MC Standard", "MC Gold", "MC Platinum" "MC Business" və MC World Elite kartlarını müştərilərinə təqdim edir. MasterCard kart sahibləri alış-veriş zamanı restoranlarda, əyləncə və istirahət məkanlarında eksklüziv imtiyazlar və avtomatik endirimlərdən yararlana bilərlər. Muğanbank Mastercard Debit PayPass (Contacless) təmassız kart məhsullarını da təqdim edir. Təmassız kartlar vaxt itkisinə yol vermədən qısa zamanda rahat və təhlükəsiz əməliyyatlar həyata keçirməyə imkan verir.

Bankın plastik kartlarını linka keçid alaraq onlayn sifariş vermək mümkündür.

Muğanbankın xidmət və məhsulları haqqında ətraflı məlumat almaq üçün 933 Məlumat Mərkəzinə zəng edə və ya www.muganbank.az saytına, həmçinin https://www.facebook.com/pages/Muganbank/106864156005722?ref=hl facebook səhifəsinə keçid ala bilərsiniz.

Azərbaycanın maliyyə-bank sektorunun tanınmış qurumlarından biri olan "Muğanbank" ASC 1992-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda bankın ölkə ərazisində 42 filialı və 9 şöbəsi, müştərilərə hər növ bank məhsulları üzrə keyfiyyətli xidmət göstərir. "Muğanbank" ASC ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD), Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC), WorldBusiness Capital, Inc. (WBC), Xarici Özəl İnvestisiyalar Korporasiyası (OPIC), Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD), The Green for Growth Fund, Southeast Europe (GGF), Cənub-şərqi Avropa üzrə Avropa Fondu (EFSE) kimi nüfuzlu beynəlxalq iqtisadi qurumlarla əməkdaşlıq edir.